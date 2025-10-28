Врачи назвали минусы новой медпомощи по акушерству и гинекологии

Минздрав ужесточил правила ведения беременности в России Фото: Илья Московец © URA.RU

Минздрав РФ утвердил новый порядок диспансерного наблюдения беременных, ужесточив сроки постановки на учет и введя дополнительную диагностику. Однако эксперты указывают на проблему нехватки медицинских психологов в регионах для реализации инициативы.

«Если в крупных городах можно обеспечить необходимый минимум аккредитованных медицинских психологов для работы с беременными, то в регионах таких специалистов почти нет, как и ставок под них. Есть немного совместительских часов для консультирования при репродуктивном выборе, и то не везде. Кроме того, я пока не видела специализированных обучающих программ на государственном уровне для выполнения данных задач», — сообщила клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина для «Коммерсанта».

Введение обязательных консультаций медицинского психолога для беременных женщин поддержано экспертами. По мнению психолога Толстухиной, двух сеансов достаточно для работы с типичными тревогами, связанными с беременностью и материнством. При выявлении более сложных проблем пациентки смогут продолжить терапию по полису ОМС или обратиться к частному специалисту. Однако Толстухина усомнилась в возможности внедрения таких изменений, поскольку, по ее словам, в регионах наблюдается нехватка специалистов — как профессиональных психологов, так и врачей-гинекологов.

Продолжение после рекламы

Минздрав также вводит четкие сроки постановки на учет для беременных: до 14 дней при обращении на 4-7 неделе и до 7 дней на более поздних сроках. Ранее действовала лишь рекомендация встать на учет до 12 недель. Полное обследование теперь должно проводиться в течение 14 дней. Добавлен третий скрининг на 34-36 неделях для выявления поздних патологий. В послеродовой период предусмотрены домашний патронаж и психологическая поддержка.

В изменениях расширены функции женских консультаций — теперь они будут заниматься профилактикой, диспансеризацией и консультированием семей. Вводятся «школы для беременных» и обновляются стандарты оснащения, включая оборудование для маломобильных пациенток.