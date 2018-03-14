В деле о взрыве в жилом доме в Петербурге нашли след террориста из «Перекрестка»

01:22 14 марта 2018 0

В доме, где прогремел взрыв, жил обвиняемый в теракте Дмитрий Лукьяненко Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Девятиэтажный жилой дом №219 на проспекте Народного Ополчения в Санкт-Петербурге, в котором 13 марта прогремел взрыв, уже попадал в поле зрения правоохранителей. До недавнего времени в нем жил обвиняемый в подрыве магазина «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко.

По данным «Фонтанки», он проживал в однокомнатной квартире в пятом подъезде [через один от того, в котором взорвался бытовой газ]. Причем тоже на девятом этаже. Сейчас Лукьяненко находится в спецблоке СИЗО «Кресты». В результате обследования у него диагностирована параноидная шизофрения, в связи с чем уголовное дело о теракте в супермаркете может быть прекращено, а обвиняемого переведут в соответствующий стационар.

Взрывное устройство в «Перекрестоке» сработало 27 декабря 2017 года. Тогда в результате происшествия пострадали порядка 18 человек. На допросе злоумышленник рассказал, что устроил взрыв из-за «ненависти к организаторам и адептам психологических тренингов».

Во вторник, 13 марта, в жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв газа. Разрушенным оказался фасад здания между восьмым и девятым этажами. Госпитализация потребовалась одному человеку.