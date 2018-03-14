В США предложили признать Россию спонсором терроризма и ввести новые санкции

04:35 14 марта 2018 0

США могут провозгласить Россию спонсором терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести санкции против России по химическому оружию и признать Россию государством-спонсором терроризма из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Ввести санкции по химоружию, по словам Менендеса, позволяет американский закон 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия. Председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут инициировать этот процесс [введения санкций], чем и намерен воспользоваться сенатор.

Что касается ситуации с отравлением Скрипаля, Менендес напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа объявила Северную Корею спонсором терроризма из-за отравления родственника Ким Чен Ына [главы КНДР] в Таиланде. Аналогичные меры стоит рассмотреть и по отношению к России, считает политик.

Сергей Скрипаль и его дочь, напомним, были отравлены в Солсбери, после чего впали в кому. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к покушению причастна Россия, хотя Москва отрицает какое-либо участие в этом, напоминает RT.