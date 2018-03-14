Бузову предложили выдвинуть в мэры Москвы

«Партия ветеранов России» рассматривает возможность выдвинуть певицу Ольгу Бузову кандидатов в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. Одним из аргументов называют то, что телеведущая родом из семьи военнослужащих.
Аргументы привел председатель партии Ильдар Резяпов, пишут «Дни.ру». По его словам, в России «роль женщин в общественной и политической жизни искусственно преуменьшена». Он подчеркнул, что девушка окончила школу с серебряной медалью, а университет — с красным дипломом, а также имеет большой опыт публичной деятельности.
«Полагаем, что она сможет заручиться поддержкой массового избирателя», — добавил Резяпов, отметив, что решение о выдвижении певицы принято президиумом партии. Сама Бузова пока не прокомментировала эту инициативу, но поступление предложения не отрицает.