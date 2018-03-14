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14 марта 2018
14:17  14 марта 2018 8

Эксперты оценили дебаты: «Шампанское, клубника и блондинка в шоколаде. У нас целый подарочный набор»

Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, улыбка, собчак ксения
Собчак получила от дебатов больше, чем все остальные кандидатыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива») получила от теледебатов больше, чем остальные кандидаты в президенты России. По мнению экспертов, она не только закрепила за собой протестный электорат, но и приобрела симпатию у пятидесятилетних женщин из малых городов.

14 марта на «Первом канале» состоялись завершающие дебаты. Темой обсуждения стала национальная идея. Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин пообещал в случае своего избрания первым документом издать указ «о сбережении русского народа», Ксения Собчак в качестве национальной идеи назвала стремление к европейским ценностям, кандидат от «Партии Роста» Борис Титов — высокий уровень жизни, а основатель «Яблока» Григорий Явлинский — уважение.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский большую часть времени посвятил русскому народу и заметил, что он не упоминается в Конституции, а кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин назвал национальной идеей ленинский принцип «фабрики — рабочим, землю — крестьянам». Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максим Шевченко считает, что национальная идея — «свобода и справедливость».

Собчак идеально отыгрывает прозападного кандидата, уверен директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. «При этом она совершенно неожиданно приобретает симпатии и в других группах. Социология показывает, что ей прониклись женщины из малых городов в районе 55 лет. Им нравится, что телеведущая затронула тему харрасмента, которую они понимают просто: «все мужики — козлы». Они аполитичны и судят по тому, нравится им, что говорит человек или нет, хотели бы они, чтобы такой была их дочь.

На фоне неярких и возрастных мужчин Собчак производит впечатление. Они поддерживают мысль телеведущей, что страна держится на женщинах, а «мужики только пьют и лапают», — рассказал Смирнов «URA.RU».

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По словам политолога, рвануть вперед Собчак мешает антирейтинг, поэтому сейчас она набирает политические очки с прицелом на будущее. «Она самая яркая на этих дебатах и больше всех взяла от них», — считает Смирнов.

Отметил он и рост Бориса Титова. «Очень хорошо, что под конец он начал ходить на дебаты. Раньше он их либо прогуливал, либо присылал доверенных лиц. А когда начал говорить, то начал получать очки. Как ни странно, сейчас Титов отбирает у Грудинина совхозную тему. Происходит противостояние шампанского и клубники (Титов владеет компанией „Абрау-Дюрсо“, специализирующейся на выпуске шампанского и вин, совхоз Грудинина известен клубникой — прим. ред.). На фоне Ксении Собчак — блондинки в шоколаде — у нас получается полный подарочный набор», — заключил Смирнов.

Также в выборах принимает участие самовыдвиженец и действующий глава государства Владимир Путин, однако он отказался от дебатов. Выборы президента состоятся 18 марта.

Станислав Захаркин
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