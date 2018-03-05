Собчак хорошо переносит стресс, а Грудинин скатывается в демагогию

02:06 05 марта 2018 13

Политтехнологи назвали сильные стороны кандидата в президенты Ксении Собчак. Про остальных тоже не забыли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам первой недели теледебатов Ксению Собчак признали самым стрессоустойчивым кандидатом, лучшая агитация у главного кандидата, а команде Максима Сурайкина поставили «кол». Оценки всем участникам президентской кампании выставили эксперты РАСО сразу по нескольким направлениям: дебаты, агитация, работа штабов. Финальные оценки складывались из пяти параметров: за стрессоустойчивость, знание матчасти, позиционирование, качество презентации и скорость реакции.

В «дебатах» лидирует Владимир Жириновский (ЛДПР) — он набрал 3,7 балла. От него отстает его главная противница минувшей недели Ксения Собчак (3,5 балла). Эта пара запомнилась скандалом на телеканале «Россия»: Жириновский назвал журналистку «черной грязью» и «******», Собчак плеснула в него водой.

Лучше остальных с дебатами справился лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как отметил президент Ассоциации электоральных юристов Роман Смирнов, «традиционный стакан воды и нецензурщина в ответ — больше ничем дебаты, думаю, основной массе избирателей и не запомнятся». Это подтверждают оценки остальных кандидатов: от первой двойки значительно отстают Григорий Явлинский («Яблоко») и Павел Грудинин (КПРФ). У них по 2,8 и 2,7 балла соответственно. В группе отстающих патриот Сергей Бабурин (2,3) и коммунист Максим Сурайкин (2,1). У бизнес-омбудсмена Бориса Титова твердая «двойка».

Дебаты не повысили рейтинги кандидатов. Об этом рассказал политтехнолог Евгений Сучков. Исключением стала Собчак: «Ее рост связан в основном с ростом её узнаваемости и значительным присутствием в медийном пространстве. В то же время существенно вырос её антирейтинг, что вряд ли позволит увеличить абсолютную величину её рейтинга». Напомним, данные ВЦИОМ от 1 марта говорят о том, что за нее готовы проголосовать 1,8%.

Штаб Владимира Путина был признан лучшим, правда оценен лишь на «четверку» Фото: Дарья Попова

Сучков констатирует, дебаты практически не повлияли ни на узнаваемость, ни на рейтинги остальных участников. «С содержательной стороны дебаты мало интересуют телеаудиторию, которая больше реагирует на поведенческие моменты, нежели на слова участников, тем более что их тезисы во многом дублируют друг друга, а также зачастую являются лишь повторением тезисов Владимира Путина», — пояснил эксперт.

Агитационная продукция также оценивалась РАСО. Победителем в этой «номинации» стал главный кандидат — Владимир Путин (3,85). Второе и третье место поделили Собчак и Грудинин — у них по 3,25 балла. Хуже остальных справились пиарщики Бабурина и Титова — они недотянули даже до «двойки» (у них по 1,6).

Председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко считает, что ролики Грудинина адекватно позиционируют его как новое лицо и демонстрируют его уникальный имидж — социально ответственного успешного предпринимателя: «Однако это не выдерживается самим кандидатом ни в публичных выступлениях, ни на дебатах — он скатывается в идеологические дискуссии, что ограничивает возможности электоральной экспансии». Реклама Собчак яркая, но расфокусированная, говорит Минченко, поэтому она не может «качать» сразу несколько разных тем. Агитацию за Титова эксперт назвал «традиционно невнятной».

Никто так и не понял рекламного ролика кандидата Бориса Титова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнологи РАСО оценили работу предвыборных штабов кандидатов. Лидером стала команда Владимира Путина, получив твердую «четверку». Лучше всего у штаба главного кандидата получается создавать информационные поводы и качественно реагировать на событийный фон. «Тройку» получил штаб Собчак, на третьем месте — команда Жириновского (2,8 балла). Хуже всех справляются штабы Сурайкина и Бабурина — им поставили «кол»: их кампании, по мнению Минченко, «выдержаны в спойлерском духе».

В целом, гонка проходит «беззубо», резюмирует руководитель агентства «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. По его словам, кандидаты «потихоньку напевают понятную только им песню» и не обращают внимания на то, что происходит вокруг. «Креативность можно оценить скорее со знаком минус. Начиная от «А что Титов?» и завершая бессмысленным сидением Явлинского на стуле. Видимо, нечитаемые надписи, бросаемые на пол картонки и включение-выключение света должны были что-то такое сформировать в головах у избирателей, но боюсь, что избиратели как раз и не поняли — что. Некоторая бодрость наблюдается у Собчак и Грудинина. Но, к сожалению, не могу отметить ни одной профессионально подготовленной кампании.

Остается только надежда на разгон и поднятие градуса в последние две недели».

Выборы президента России пройдут 18 марта. Исследование РАСО проводилось с 3 по 4 марта. Респонденты — 42 члена Комитета, ведущие политические консультанты России.