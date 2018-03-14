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14 марта 2018
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Главные новости Ямала
15:51  14 марта 2018 0

Нефтяники исполнили олимпийскую мечту ямальских хоккеистов

Жителям Муравленко подарили спортивный комплексФото: филиал «Газпромнефть-Муравленко»

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие ледового дворца, построенного компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В мероприятии приняли участие председатель правления компании Александр Дюков и губернатор Дмитрий Кобылкин.

Спортивный комплекс с ареной олимпийского размера станет базой для филиала детско-юношеской хоккейной академии «Авангард» и позволит проводить круглогодичные занятия хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. Кроме ледовой площадки с трибунами на 400 мест, в двухэтажном здании общей площадью почти 6 тыс. кв. м также разместились тренажерный зал и зал хореографии.

Отмечается, что комплекс оборудован всем необходимым для комфортного пребывания в нем инвалидов. В том числе на одной из трибун предусмотрена площадка для колясочников. Ледовый комплекс в Муравленко стал третьим филиалом академии «Авангард», открытым в ЯНАО.

«Рост качества жизни в регионах является главной целью нашей программы социальных инвестиций „Родные города“. А Муравленко, безусловно, является для нас именно родным городом: здесь расположено одно из ключевых добывающих предприятий „Газпром нефти“. И этот ледовый дворец — далеко не первый пример инвестиций нашей компании в развитие социальной инфраструктуры города. Мы уже построили здесь несколько спортивных объектов, жилых домов, ведется строительство большого детского сада», — отметил Александр Дюков на открытии ледового дворца.

В ЯНАО с 2010 года силами компаний ТЭК введено в строй 35 спортивных объектов, из них 17 построила «Газпром нефть». В настоящее время по количеству жителей, занимающихся спортом, округ входит в пятерку лидеров по стране.

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Фото: филиал «Газпромнефть-Муравленко»

Виктор Жуков
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