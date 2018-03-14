Нефтяники исполнили олимпийскую мечту ямальских хоккеистов

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие ледового дворца, построенного компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В мероприятии приняли участие председатель правления компании Александр Дюков и губернатор Дмитрий Кобылкин.
Спортивный комплекс с ареной олимпийского размера станет базой для филиала детско-юношеской хоккейной академии «Авангард» и позволит проводить круглогодичные занятия хоккеем, фигурным катанием и шорт-треком. Кроме ледовой площадки с трибунами на 400 мест, в двухэтажном здании общей площадью почти 6 тыс. кв. м также разместились тренажерный зал и зал хореографии.
Отмечается, что комплекс оборудован всем необходимым для комфортного пребывания в нем инвалидов. В том числе на одной из трибун предусмотрена площадка для колясочников. Ледовый комплекс в Муравленко стал третьим филиалом академии «Авангард», открытым в ЯНАО.
«Рост качества жизни в регионах является главной целью нашей программы социальных инвестиций „Родные города“. А Муравленко, безусловно, является для нас именно родным городом: здесь расположено одно из ключевых добывающих предприятий „Газпром нефти“. И этот ледовый дворец — далеко не первый пример инвестиций нашей компании в развитие социальной инфраструктуры города. Мы уже построили здесь несколько спортивных объектов, жилых домов, ведется строительство большого детского сада», — отметил Александр Дюков на открытии ледового дворца.
В ЯНАО с 2010 года силами компаний ТЭК введено в строй 35 спортивных объектов, из них 17 построила «Газпром нефть». В настоящее время по количеству жителей, занимающихся спортом, округ входит в пятерку лидеров по стране.