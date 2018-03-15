В России отказались вводить запрет на молоко из Белоруссии

07:26 15 марта 2018 0

Ввоз продукции был ограничен из-за поставок небезопасного сырья Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россельхознадзор отказался от планов запрещать поставки молочной продукции из Белоруссии. Изначально предполагалось, что это произойдет с 15 марта. При этом ведомство приняло решение проинспектировать поставщиков молока на следующей неделе.

Служба проверит предприятия, поставляющие продукцию в РФ, на предмет соблюдения российских требований и норм, передает телеканал 360. Отметим, ввоз был ограничен 26 февраля из-за поставок небезопасного сырья. Под ограничения попали консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочная сыворотка и белок. При этом большинство российских кондитеров и производителей молочных продуктов зависят от сухого молока из Белоруссии.

Ранее ведомство заявило, что может запретить поставки томатов из Белоруссии. Причиной стало серьезное увеличение объема поставок «санкционной» продукции с территории государства, напоминает «Федеральное агентство новостей».