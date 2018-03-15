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15 марта 2018
14 марта 2018
09:01  15 марта 2018 1

В «Газпроме» планируют массовые сокращения сотрудников за рубежом

ЧТПЗ Челябинск, газпром, труба
Компания сократит штат за рубежом и отправит их в Северную столицуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Газпром» планирует сократить более половины из двух тысяч рабочих мест в подразделениях за рубежом. Попавшим под сокращение сотрудникам предложат работу в Санкт-Петербурге.

Сокращения в «Газпроме» обусловлены общей тенденцией среди российских компаний по сокращению присутствия на Западе и возврату капитала в Россию. О сокращениях сообщили Reuters два источника. Один из них рассказал, что это решение было принято еще в начале года, до попытки отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за которой отношения России с Великобританией сильно ухудшились. Второй источник сообщил, что «в России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны». По его данным, в Лондоне работает около половины сотрудников трейдингового подразделения «Газпрома».

По словам источников, в ходе реструктуризации функции трейдингового подразделения «Газпрома» — Gazprom Marketing and Trading (GMT) — будут частично объединены с функциями Gazprom Germania, который тоже занимается торговлей газом. В компании агентству подтвердили информацию о реорганизации структуры экспортной деятельности.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания на данный момент не собирается сокращать сотрудников в своих зарубежных подразделениях, сообщало «Федеральное агенство новостей». Он ответил на вопрос журналиста о возможных сокращениях: «Пока нет».

Ольга Кулакова
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