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08 марта 2018
07 марта 2018
00:54  08 марта 2018 0

Полиция: бывшего российского разведчика Скрипаля отравили нервно-паралитическим газом

Лондонская полиция придерживается версии об имевшей место попытке убийстваФото: Pixabay

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. Об этом заявил в среду, 7 марта, глава антитеррористического отдела Скотленд-Ярда Марк Роули.

Как сообщает RT, в настоящее время лондонская полиция квалифицирует произошедшее со Скрипалем и его дочерью как попытку убийства. При этом оба пострадавших находятся сейчас в больнице в критическом состоянии.

Напомним, Скрипаль и его дочь, проживавшие в Лондоне были обнаружены без сознания в лондонском районе Солсберри. Как ранее сообщало «URA.RU», незадолго до случившегося экс-разведчик обращался в полицию, так как опасался за свою жизнь. В 2006 году Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, был осужден в России за государственную измену, лишен наград и воинского звания. Данное обстоятельство стало причиной того, что некоторые политики начали искать в происшествии «русский след».

Евгений Александров
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