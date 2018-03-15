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15 марта 2018
12:21  15 марта 2018 3

Дуров запретил инвестировать в Telegram крымчанам и фигурантам санкционных списков

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Создатель «ВКонтакте» ограничил перечень возможных владельцев GramФото: TechCrunch /Flickr
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров запретил части российских чиновников покупать разрабатываемую им криптовалюту. Соответствующий пункт внесен в договор с инвесторами.

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, сообщает РБК со ссылкой на договор, который предлагается покупателям криптовалюты Gram. Запрет распространяется в том числе на родственников этих лиц, а так же всех, кто проживает в Крыму, Иране, Северной Корее и Сирии.

Отметим, в настоящее время Дуров собирает средства для запуски собственной блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Первый этап привлечения инвесторов прошел в феврале и привлек 850 миллионов долларов, в настоящее время проводится второй раунд.

Игорь Чукреев
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