Дуров запретил инвестировать в Telegram крымчанам и фигурантам санкционных списков

Основатель российской соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров запретил части российских чиновников покупать разрабатываемую им криптовалюту. Соответствующий пункт внесен в договор с инвесторами.
Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, сообщает РБК со ссылкой на договор, который предлагается покупателям криптовалюты Gram. Запрет распространяется в том числе на родственников этих лиц, а так же всех, кто проживает в Крыму, Иране, Северной Корее и Сирии.
Отметим, в настоящее время Дуров собирает средства для запуски собственной блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Первый этап привлечения инвесторов прошел в феврале и привлек 850 миллионов долларов, в настоящее время проводится второй раунд.