13:58 15 марта 2018 1

Путин рассказал о «бандитских временах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин во время работы в Санкт-Петербурге в девяностые ложился спать с оружием. Он сам рассказал об этом документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Изначально про эпизод рассказал друг российского лидера Сергей Ролдугин. Президент подтвердил, что в то время обстановка была «боевой». «Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — цитирует Путина RT.

Фильм журналиста Андрея Кондрашова под названием «Путин» опубликовали в социальных сетях. В ленте президент также рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который, как сообщало «URA.RU», в неравном бою с сирийскими боевиками был готов подорвать себя, чтобы не попасть в плен. Там же он объяснил крушение атомной подлодки «Курск» в 2000 году.