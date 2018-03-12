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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
06:57  12 марта 2018 0

Путин рассказал о подвиге российского спецназовца в Сирии. «Приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков»

Визит Президента РФ Владимира Путина на
По мнению Путина, в российской армии много людей, готовых сражаться за Родину в неравном боюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин рассказал о подвиге ефрейтора Дениса Портнягина, который в неравном бою с сирийскими боевиками был готов подорвать себя, чтобы не попасть в плен.

Речь идет об инциденте, который произошел 16 августа прошлого года. По словам главы государства, Портнягин в составе небольшой группы из нескольких военнослужащих координировал наводку российской авиации в Сирии. Когда регулярная сирийская армия отступила, спецназовцы оказались отрезаны превосходящими силами противника. В неравной схватке с боевиками были ранены командир и второй офицер. Портнягин принял бой на себя, отразил несколько атак и запросил помощь.

«А когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков, — сообщил российский лидер в фильме Андрея Кондрашова „Путин“, опубликованном в социальных сетях. — Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания. Минометным огнем нашим артиллеристам удалось бандитов отсечь, потом авиация еще нанесла удар, а после этого к ним подошла еще одна группа спецоперации, и всех вывели».

Помимо этого, глава России полностью уверен, что в российской армии много людей, которые готовы сражаться за Родину в неравном бою, и назвал их героями, передают Nation News.

Как писали «Известия», 28 декабря ефрейтор Денис Портнягин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Помимо него, президент РФ Владимир Путин вручил звезду еще пяти участникам контртеррористической операции в Сирии.

Александр Черноскутов
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