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11 марта 2018
Главные новости Москвы
18:06  11 марта 2018 0

Путин назвал причину крушения подлодки «Курск»

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Путин объяснил трагедию «огромными сложностями» в армии после распада СССРФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин объяснил крушение атомной подлодки «Курск» в 2000 году «огромными сложностями» в армии. Об этом российский лидер заявил в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Запущенное состояние российских вооруженных сил после распада СССР стало причиной крушения подлодки «Курск» в Баренцевом море. «После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это все не могло армии не коснуться», — пояснил глава государства.

Путин уточнил, что узнал о крушении Курска почти сразу после избрания на пост президента. По его словам, он не был в курсе, что там проводятся учения. «Министр обороны позвонил и сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу», — рассказал Путин, отметив, что в тот момент было непонятно, что происходит что-то трагическое.

Президент сообщил, что трагедия произошла из-за взрыва в торпедном отсеке и детонации боезапасов. «Корпус практически лопнул. И, конечно, это нельзя забыть», — добавил Путин. Вместе с тем, в крушении подлодки, по словам президента, «ничего удивительного нет».

Атомная подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в водах Баренцева моря на глубине 108 м. На борту в момент трагедии находились 118 человек, все они погибли.

Валерия Романова
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