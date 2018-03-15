В Свердловский облсуд поступила апелляционная жалоба группы депутатов Думы Среднеуральска с требованием обязать муниципальный парламент рассмотреть вопрос о переизбрании спикера. Она будет рассмотрена в конце марта или начале апреля.
Как заявил «URA.RU» один из истцов, депутат Арсен Абаджян, суд первой инстанции отказал в удовлетворении их требований. Авторы заявления не удивлены, что потерпели поражение. Абаджян пояснил, что у его коллег есть основания сомневаться в непредвзятости Верхнепышминского суда. Ранее они уже добивались в апелляционной инстанции отмены выносимых им вердиктов.
Арсен Абаджян пояснил, что ранее с депутатами-единомышленниками предлагал коллегам рассмотреть вопрос о переизбрании спикера. Однако он под разными предлогами не вносился в повестки. Абаджян уверен, что при этом грубо нарушались нормы думского регламента.
Ранее среднеуральские депутаты Арсен Абаджян и Наталья Коробицына добились отмены решения Верхнепышминского суда о лишении их мандатов. Верхнепышминский суд посчитал, что они нарушили номы закона о противодействии коррупции, допустив нарушения при заполнении деклараций о доходах и имуществе за 2016 год.
Дозвониться до приемной председателя Среднеуральской думы Андрея Касьяненко не удалось.По словам местных депутатов, Среднеуральск входит в зону влияния «Уральской горно-металлургической компании». Несмотря на то, что у УГМК нет в муниципалитете своего предприятия, холдинг финансово помогает местным спортивным и социальным учреждениям, участвует в благоустройстве города. Его структуры рассматривают вопрос об участии в реконструкции среднеуральских очистных сооружений.