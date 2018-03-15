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15 марта 2018
15:08  15 марта 2018 0

Бузова пожаловалась на отсутствие мужчин в своей жизни

Телезвезда искренне удивляется отсутствию мужского вниманияФото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова выложила новое фото на своей странице в Instagram. В подписи к ней она удивляется отсутствию мужского внимания к своей персоне.

Бузова подписала фотографию: «Столько красоты наснимали сегодня. Не понимаю, куда смотрят мужчины». Пользователи удивляются вместе с ней и рассыпаются в комплиментах: «Такая вся женственная, вкусная, аппетитная… Породистая… Оля, ну ты больше и больше на Мадонну похожа становишься».

Некоторые дают советы: «Ей пора бы уже взяться за ум, найти достойного мужчину и давно пора рожать… Попробуй их [положительные качества] в себе отыскать, может, кроме попы, будет еще что показать». Нашлись и недоброжелатели: «Страх Господний: ни красотой, ни умом, ни голосом не блещет… Мужчины смотрят не на оболочку, а внутри у Бузовой — пустота, вакуум вместо мозга… Бузова-то зачем нужна нормальным мужикам?»

Ольга Дудорова
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