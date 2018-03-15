В пермском «Амкаре» утвердили нового главного тренера с «сумасшедшей харизмой»

У пермского футбольного клуба «Амкар» официально появился новый главный тренер. Им стал москвич Вадим Евсеев, известный своим взрывным характером.
После двух недель испытательного срока руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера. «Вадим Валентинович — молодой, перспективный тренер с очень большим потенциалом. С сумасшедшей харизмой. Мы все в него верим и надеемся, что все поставленные перед ним задачи будут выполнены. Основная задача — сохранение места в премьер-лиге», — цитирует Sovsport.ru директора клуба Игоря Резвухина. Назначение Евсеева обсуждалось с конца февраля, когда стало известно об уходе Гаджи Гаджиева, возглавлявшего команду с 2014 года.
Ранее «URA.RU» писало о финансовых трудностях «Амкара» — у клуба нет постоянного спонсора, а бюджетных денег не хватает. В феврале «красно-черные» получили от властей 161 млн рублей на покрытие долгов. Такую же сумму клуб теперь обязан привлечь от спонсоров.