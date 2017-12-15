Пермский «Амкар» перешел в атаку на правительство края

15:20 15 декабря 2017 0

Пермский «Амкар» говорит, что может прекратить существование, если не решится финансовая проблема Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский футбольный клуб «Амкар» устроил атаку на краевое минспорта. Руководство ФК заявляет, что из-за недостатка бюджетного финансирования, клуб находится на грани гибели. Власти указывают на отсутствие у клуба работы с потенциальными спонсорами, что полностью противоречит государственной политике: президент России Владимир Путин дал установку на снижение госзатрат на профессиональный спорт в пользу массового. С ним согласны и эксперты: большой спорт должен стараться обеспечивать себя сам.

Руководство «Амкара» активно выступает в спортивных СМИ, заявляя, что у клуба не хватает денег на дальнейшее развитие. Генеральный директор ФК Игорь Резвухин рассказал изданию «Чемпионат», что пермская команда не полетит на зимние сборы, если до 11 января 2018 года не решит вопрос с финансированием.

«Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли „Амкар“ доиграть этот сезон. Мы не знаем, сможет ли он начать играть после зимней паузы. Никакого финансирования у команды до конца сезона нет. Денег нет. Продать игроков и выступать на деньги, полученные от их продажи, — только отсрочить свою смерть. 11 января команда выходит из отпуска. Если до этого времени мы не найдём деньги, то никаких сборов не будет. Команда никуда не полетит», — говорит Резвухин.

Источник «URA.RU» в клубе рассуждает, что «Амкар» всегда был убыточным и дотационным. Раньше договориться со спонсорами клубу активно помогал прежний министр спорта Павел Лях, обвиненный в коррупции. Теперь же серьезных попыток найти инвестора вообще не предпринимается.

«Уже давно к менеджменту „Амкара“ есть вопросы по финансовой дисциплине. В частности, „раздут“ тренерский штаб. Нет системы по зарабатыванию на трансферах — лишь периодически удается что-то выручить с продажи игроков. И было бы разумно провести в клубе полный аудит — возможно, плачевность его положения можно исправить без дополнительных денежных вливаний», — говорит информатор.

Министр спорта парирует «Амкару»: почему край должен тратить деньги на легионеров, которые скоро покинут Пермь? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Собеседник добавил, что «Амкар», в отличие от других бедных футбольных клубов или «Урала» и «Уфы» из соседних регионов, был участником Кубка УЕФА и играл в финале Кубка России. Поэтому разумно было бы сохранить клуб, но обновить менеджмент: «Футбол — самый массовый вид спорта, который не будет развиваться в городе-миллионнике без профессионального клуба. Мы проиграем конкуренцию, потому что перспективные мальчишки уедут в Екатеринбург или Уфу».

Глава краевого минспорта Олег Глызин пояснил «URA.RU», что бюджетная поддержка спортклубам предусмотрена. «В этом году на финансирование профессиональных клубов из бюджета Пермского края выделено более 381 миллиона рублей. Все средства клубам перечислены. На следующий год запланировано 362 миллиона рублей. Это значительная сумма, и выделяться она будет строго по закону — все об этом были предупреждены заранее», — говорит министр.

Чиновник отметил, что профессиональные клубы — это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке».

По словам министра, сейчас для региона в приоритете поддержка массового и детского спорта, а также восстановление и развитие спортивной инфраструктуры, которая в течение многих лет была недоинвестирована. «Другими словами, мы должны чётко определить, что для нас важнее — современные спортплощадки и залы для жителей или миллионные гонорары легионеров, содержание спортивных функционеров и менеджеров за счёт налогоплательщиков. Для меня здесь выбор очевиден — в пользу простых любителей физкультуры и здорового образа жизни», — говорит Олег Глызин.

Краевой министр фактически повторяет слова президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. «О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили», — напомнил российский лидер.

Этой же точки зрения придерживают и краевые парламентарии. «Край и Пермь должны вкладываться в то, что действительно нужно жителям — в развитие массового оздоровительного спорта для взрослых и детей. Для этого нужно строить новые межшкольные и междворовые стадионы, создавать кружки и секции. Вложения же в профессиональные спортивные клубы, да еще в условиях, когда они много лет подряд не показывают нормальных результатов, — это нерациональное расходование бюджетных средств, то есть средств граждан. Лучше десять межшкольных стадионов, чем поддержка „Амкара“. Лучше нормальная инфраструктура для развития массового спорта, чем поддержка профессиональных клубов», — говорит депутат ЗС от ЛДПР Александр Григоренко.

С ним согласен и его коллега из «Единой России», знаменитый токарь-депутат Валерий Трапезников: «Спортом увлекаются все, но часто так бывает, что он кому-то недоступен. Бюджет надо тратить на спортивную инфраструктуру для граждан, а развивать большой спорт лучше все-таки без бюджетных средств».