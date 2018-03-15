Свердловский министр объяснил, почему уральские дети носят фальшивую одежду

15:23 15 марта 2018 0

Почти все детские вещи, попавшие под проверку Роспотребнадзора, оказались поддельными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский министр промышленности Сергей Пересторонин считает, что в резком увеличении числа поддельной детской одежды виноваты китайцы и киргизы. Как заявил чиновник в беседе с «URA.RU», иностранцы ввозят в регион нелегальные вещи, а потом продают их под чужими марками.

В свердловском управлении Роспотребнадзора 15 марта рассказали, что в 2017 году среди проверенной детской одежды 96 процентов вещей оказались фальсификатом, хотя в 2016 году цифра достигала всего 35 процентов. Удельный вес бракованной детской обуви увеличился с 45 процентов до 97 процентов.

«Поймите правильно, большинство контрафакта завозится из Киргизии и Китая. Здесь переклеиваются бирки, и вещи продаются как отечественные. Эти факты, например, были выявлены в том числе и в Тагиле как по спецодежде, так и по детской, и по школьной продукции. Здесь надо смотреть, кем реально была выпущена продукция, — сказал Пересторонин нашему агентству. — Своих мы знаем всех по головам. Больше 1500 предприятий, которые отшивают одежду. И они заинтересованы, чтобы контрафакт не поступал на рынок».

Оперативно получить комментарий в китайском и киргизском консульствах не удалось — на звонки журналиста никто не ответил. По данным Кольцовской таможни, по итогам первых двух месяцев 2018 года Китай, как и в 2017-м, стал лидером по ввозу незадекларированных товаров в Свердловскую область. Пресс-служба таможни сообщила, что путешественники везут коммерческую продукцию под видом вещей для личного пользования.

«С начала года таможенниками Кольцово возбуждено уже более 100 дел об административных правонарушениях. Кроме Китая, в предпринимательских целях товары везут из ОАЭ и стран ближнего зарубежья: Узбекистана и Таджикистана. Самые частные нарушения связаны с перемещением одежды, текстиля, весов и товаров для промышленного производства», — рассказали в пресс-службе.