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15 марта 2018
14 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:29  15 марта 2018 1

Практически вся детская одежда в Свердловской области оказалась фальшивой

FREEDOM STORE и BOLSHOY. Екатеринбург, одежда
В 2017 году количество фальсификатов оказалось зашкаливающимФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 2017 году в Свердловской области значительно увеличилось количество бракованной детской и взрослой одежды. Об этом специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали на пресс-конференции в Екатеринбурге, 15 марта.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская рассказала, что в 2017 году среди проверенной детской одежды 96 процентов вещей оказались фальсификатами, хотя в 2016 году цифра достигала всего 35 процентов. Удельный вес бракованной детской обуви увеличился с 45 процентов до 97 процентов, взрослой одежды — с48 процентов до 88 процентов и обуви для взрослых — с 54 процентов до 93 процентов. Диконская предположила, что на рынке активизировались недобросовестные производители, но причины этого специалист назвать затруднился, сообщает корреспондент «URA.RU».

Данил Бардин
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