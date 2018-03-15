Практически вся детская одежда в Свердловской области оказалась фальшивой

В 2017 году в Свердловской области значительно увеличилось количество бракованной детской и взрослой одежды. Об этом специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали на пресс-конференции в Екатеринбурге, 15 марта.
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская рассказала, что в 2017 году среди проверенной детской одежды 96 процентов вещей оказались фальсификатами, хотя в 2016 году цифра достигала всего 35 процентов. Удельный вес бракованной детской обуви увеличился с 45 процентов до 97 процентов, взрослой одежды — с48 процентов до 88 процентов и обуви для взрослых — с 54 процентов до 93 процентов. Диконская предположила, что на рынке активизировались недобросовестные производители, но причины этого специалист назвать затруднился, сообщает корреспондент «URA.RU».