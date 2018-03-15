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15 марта 2018
14 марта 2018
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Главные новости Ямала
17:05  15 марта 2018 0

Бывший гендиректор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» будет сидеть и дальше

Доклад Кобылкина в Заксобрании, крюков павел
Павле Крюков в обозримом будущем не выйдет на свободуФото: Андрей Загумённов © URA.RU
новость из сюжета:
Арест гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
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Адвокат арестованного генерального директора компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова попытался добиться для него изменения меры пресечения. Он надеялся, что его подзащитного отпустят под подписку о невыезде, но этого не произошло. «Крюкову продлена мера пресечения в виде ареста», — сообщили «URA.RU» в суде Салехарда.

Ранее «URA.RU» рассказало о том, что гендиректор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков был арестован по подозрению в получении более одного миллиона рублей взятки. По версии следствия, заместитель начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваз Порфиров стал посредником при коммерческом подкупе Крюкова. Третий участник дела — взяткодатель — глава одной из подрядных организаций в сфере ТЭК из Нового Уренгоя. Правоохранители не раскрывают его имени.

«URA.RU» сообщало о том, что Порфиров был прооперирован в Тюменском кардиоцентре, куда он попал сразу после освобождения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Ему сделана операция на сердце. Теперь он чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет этапирован на Ямал. По данным издания, в деле вспыли новые преступные эпизоды, поэтому следствие затянется еще на много месяцев.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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