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15 марта 2018
Главные новости Москвы
19:34  15 марта 2018 0

Старшая дочь Табакова не приехала на похороны отца

С Олегом Табаковым простились в МХТ им. Чехова в МосквеФото: Ольга Пилявина, Instagram

Старшая дочь Олега Табакова и его первая супруга не пришли на прощание с артистом. Церемония проходила в МХТ имени Чехова в Москве.

Александра Табакова не смогла простить своему знаменитому отцу уход из семьи даже перед его смертью, пишет портал Vistanews. При этом на прощании присутствовали вторая жена артиста Марина Зудина, ее дочь Мария и сын Павел. В театр также приехал сын Табакова Антон, проживающий последнее время во Франции. Отмечается, что старшей дочери Олега Табакова было 29 лет, когда он разошелся с ее матерью Людмилой Крыловой и ушел к молодой актрисе Марине Зудиной. С тех пор Александра Табакова прекратила всякое общение с отцом.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков умер 12 марта после продолжительной болезни, сообщала «Национальная служба новостей». Он был госпитализирован еще в ноябре прошлого года — у него диагностировали воспаление легких и сепсис.

Софья Стеклова
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