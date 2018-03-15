Самолет, летевший в Китай, вернулся в Екатеринбург из-за неполадки

Аэробус, вылетевший из Кольцово в Ордос (Китай), был вынужден вернуться обратно. Причиной неудачного рейса стала техническая неполадка, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Лайнер А-319 вылетел из Екатеринбурга в 20.00 часов, однако спустя время командир воздушного судна сообщил, что возвращается обратно. «Причиной стала техническая неполадка, — рассказали агентству представители перевозчика. — Более точная информация будет в пятницу, завтра».
На данный момент аэробус благополучно приземлился. На борту находилось 29 пассажиров, никто из них не пострадал. В данный момент люди ожидают резервный борт, который доставит их по месту назначения. Согласно электронному табло аэропорта Кольцово, вылет рейса U6-7063 назначен на 0:00 16 марта.