Задержанные участники «спящей» ячейки ИГИЛ признались в подготовке терактов на территории России

23:50 15 марта 2018 0

Преступников уже конвоировали в Тюмень для проведения следствия Фото: houstondwi_photos/Flickr

Четверо участников «спящей» ячейки запрещенного в России «Исламского государства», задержанных в Калужской области, признались в подготовке террористических актов на территории страны. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещённой организации, а также подготовке ими террористических акций», — цитирует телеканал 360 сообщение ЦОС.

Злоумышленников уже конвоировали в Тюмень для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в рамках дела, возбужденного по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Напомним, в Калужской области, 14 марта, ФСБ задержало четверых членов «спящей» ячейки ИГ («Исламское государство»). Помимо преступников, в группировке состоял их куратор, прошедший боевую подготовку на территории Сирии. Отмечается, что четверо злоумышленников являются выходцами с Ямала.