08:37 16 марта 2018 3

Не все дети вовремя вернулись с прогулки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитатели одного из детских садов во Владимирской области оставили ребенка на улице на четверть часа. О халатном отношении сотрудников учреждения к своим обязанностям сообщает телеграм-канал Mash.

Мальчик, которого не завели в здание вместе с остальной группой, 20 минут стучался в дверь и в окно. Спасли его жители соседнего дома, которые позвонили в детский сад и рассказали об увиденном. Как оказалось, воспитатель просто забыл воспитанника на улице.

Ранее «URA.RU» сообщало, как в Прикамье две девочки убежали из детского сада и едва не замерзли насмерть на улице. Обессиленных детей с обморожением обнаружила проезжавшая мимо по трассе женщина практически за чертой города.