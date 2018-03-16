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16 марта 2018
15 марта 2018
08:37  16 марта 2018 3

Воспитатели детского сада забыли малыша на морозе. ВИДЕО

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад, варежки, сушка одежды
Не все дети вовремя вернулись с прогулкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитатели одного из детских садов во Владимирской области оставили ребенка на улице на четверть часа. О халатном отношении сотрудников учреждения к своим обязанностям сообщает телеграм-канал Mash.

Мальчик, которого не завели в здание вместе с остальной группой, 20 минут стучался в дверь и в окно. Спасли его жители соседнего дома, которые позвонили в детский сад и рассказали об увиденном. Как оказалось, воспитатель просто забыл воспитанника на улице.

Ранее «URA.RU» сообщало, как в Прикамье две девочки убежали из детского сада и едва не замерзли насмерть на улице. Обессиленных детей с обморожением обнаружила проезжавшая мимо по трассе женщина практически за чертой города.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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