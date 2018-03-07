В Пермском крае две пятилетние девочки убежали из детсада и едва не замерзли насмерть

22:58 07 марта 2018 1

Убежавшие дети едва не погибли на трассе Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае две пятилетние девочки едва не погибли от обморожения, убежав из детского сада во время прогулки. Обессиленных детей случайно заметила на трассе проезжавшая женщина, которая отвезла их в полицию.

Бегство девочек из детского сада в Краснокамске произошло в среду, 7 марта. Дошколята успели практически уйти за городскую черту и в момент обнаружения едва держались на ногах от холода. «Такой ветер на улице, у них сопли, щеки белые, руки без варежек, красные. Остановилась. Пыталась привлечь на помощь проезжающие мимо автомобили, ни одна машина не остановилась. У меня самой ребенок такого же возраста. Чем занималась воспитательница, как объяснить ее действия?» — цитирует спасительницу детей портал «59.ру».

По словам отца одного из детей Игоря Васильева, в детском саду девочек обижали и плохо кормили. Теперь он намерен подать в суд на сотрудников детского сада. «Я не знаю, по какой это статье пойдет, но я это так не оставлю. Папа второй девочки не собирается ничего предпринимать, а я буду», — добавил он.



Сейчас правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия. Пока неизвестно, кто из воспитателей оставил детей без присмотра.