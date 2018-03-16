11:33 16 марта 2018 0

В документах были указаны имена, диагнозы и адреса

В Пермском крае, в Большесосновской центральной районной больнице, вместо туалетной бумаги использовали документы с персональными данными пациентов. Об этом сообщил бывший главный врач Уинской районной больницы Пермского края Дмитрий Барановский.

«Говорят, что Чехов, когда посещал тот или иной город, чтобы его прочувствовать, шел в бордель и на кладбище. Куда, вы думаете, отправился доктор, приехав в Большую Соснову? Правильно, в клозет ЦРБ. Все бы ничего в том „уютном“ месте, но вот поразил меня особый сорт бумаги для вытирания, пардон, попы. Не знаю, с каких пор стало принято в качестве оной использовать листки учета работы врача-стоматолога с персональными данными пациентов», — написал Барановский на своей странице в Facebook. Он указал, что в этих бумагах содержатся имена пациентов, их адреса, диагнозы, возраст и даты приемов.

«URA.RU» обратилось в региональное министерство здравоохранения. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже. В феврале аналогичный случай произошел в Кочевской больнице Прикамья. Там вместо туалетной бумаги также использовали медицинские документы с персональными данными пациентов. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков.