Среди любителей компьютерной видеоигры Euro Truck Simulator 2 набирают популярность ролики передвижения одного из игроков по ямальским трассам. Игра представляет собой симулятор поездок на дальнобойных автомобилях.
Любители Euro Truck, а также знатоки ямальских дорог, просматривая запись, как пользователь двигается по маршруту Новый Уренгой — Губкинский, разошлись во мнениях. Одни утверждают, что трассы между населенными пунктами не походят на реальные. Другие угадывают ландшафты Ямала, однако признают, что виртуальные дороги выглядят лучше, чем в жизни.
В видеоигре можно обнаружить также знаменитые ямальские зимники и ледовые переправы. Игроку доступны как зарубежные автомобили, так и отечественные, в том числе грузовики «Урал».