«Ничего не понятно, но трек реально качнул»: в сети завирусилась песня «Баобаб»

В сети вирусится песня Ивана Золо «Баобаб». Иван Золо превратил абсурд в хит. Его трек «Баобаб» с вирусной строчкой «Это может брага или это баобаб» доказал, что запоминающийся саунд важнее смысла. Бессмысленная, но цепляющая фраза стала основой для тысяч мемов в TikTok, показав, что для успеха песне не нужна внятная лирика. Смысл песни и кто такой Иван Золо — в материале URA.RU.

О чем песня

В ней он сравнивает баобаб с брагой, собакой, бумагой и макакой — это бессмысленный набор слов, призванный вызвать удивление и смех. Мозг цепляется за эту странность, потому что не может найти логической связи, и это делает трек запоминающимся. Поскольку у этой песни нет никакого скрытого смысла, люди начинают сами подставлять слова, создавая свои вариации, что и обеспечивает песне распространение в соцсетях.

Припев песни звучит так:

Это может брага или это баобаб?

На вид как собака или это баобаб?

Может быть бумага или это баобаб?

Это что ли макака или это баобаб?

Какие отзывы получила песня

«Бит классный, пускай и взят из другого трека. удивительно, но голос Золо хорошо под него ложится. Атмосфера своя есть, приятно было слушать, но на репит бы ни в коем случае не ставил. Структура обычная, но хорошая и не затянутая».

«Очередной „прорывной хит“ от человека, который в моменте решил, что музыка — это его. Справедливости ради заявлю: это первый и единственный его трек, который меня реально качнул. Ясное дело, что по факту трек — ни о чем, понятно, что сделан он „на коленке“. Но лично я чувствую, что тут он постарался ПОСТАРАТЬСЯ, что дало ИИ-шной обложке право на жизнь».

«Типичный трек от Ивана Золо, все мы шарим за его свэг, поэтому лучше расслабиться и посмеяться, но другое дело что этот трек и не смешной даже, как будто бы Ваня реально изо всех сил пытался сделать качевый трек, и из-за этого я слушал его буквально с каменным лицом, естественно без каких либо усилий вслушивания в трек, но и не смеялся если честно... двоякое чувство».

«По тексту не так и плохо, просто обычный текст, качовая история. Конечно, уже раздражает слово баобаб после второго прослушивания, но все же это звучит не так уж и плохо. Большинство баллов за этот критерий снижено именно из-за рифм, потому что они порой довольно странные. По структуре нормально вышло, как и по ритмике, хоть моментами и не особо Ванек попадает в бит, но прикольный момент, где он вставляет „Это же Бубльгум“ и потом поет „или это баобаб“, звучит прикольно и угарно в хорошем смысле. Реализация тоже хорошая, сведено все хорошо, поет неплохо. Ну а харизма, конечно, да, тут понятны оценки. Хотя за индивидуальность я поднял пару баллов в критерии, потому что если бы я услышал где-то этот трек, то я бы сразу понял, кто исполнитель».

«Я считаю это гением нашего времени, он слишком гениален. В очередной раз показал и доказал, что он номер один в этой индустрии в целом. Этот релиз может посоревноваться с танцами с бубном (не зря же он про баобаб пел)».

Кто такой Иван Золо

Иван Сергеевич Золочевский, известный как Иван Золо, — мультимедийный артист, реализующий себя в амплуа тиктокера, стримера и музыканта. Он родился 29 июля 2004 года в Москве. Настоящую славу ему принесли коллаборации с популярным блогером Некоглаем.

Воспитывался Иван как единственный ребенок. Его школьные годы были отмечены активными занятиями стрельбой из лука, а также глубоким интересом к музейному искусству. Дебют в цифровом пространстве на платформе TikTok состоялся в 2020 году. Первоначальный контент представлял собой разножанровые видео, включавшие танцевальные номера, караоке-исполнения и участие в интернет-челленджах. Виральный успех к его трансляциям пришел благодаря уникальному, подчас эпатажному, стилю коммуникации с аудиторией.

Переломным моментом в карьере стала осень 2021 года, когда началось его тесное сотрудничество с Некоглаем. Их совместные эфиры, проводимые на Twitch и TikTok, стали собирать рекордные онлайн-толпы зрителей. Апогеем этого тандема стало 10 января 2022 года, когда их прямая трансляция установила новый рекорд платформы Twitch на пространстве СНГ, достигнув пика в 578 000 одновременных зрителей.

Формат их взаимодействия, однако, часто становился предметом жарких дискуссий, поскольку Некоглай нередко моделировал для Ивана психологически дискомфортные ситуации (например, предлагал в прямом эфире читать незнакомые английские тексты или проходить тестирование на коэффициент интеллекта).

Знаковым событием 2023 года стало внесение имени Золо в так называемый «реестр недобросовестных блогеров», инициатором которого выступила Лига Безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной. Основанием для этого послужили публикации, трактованные как реклама азартных игр и запрещенных веществ в Telegram-канале.

В 2024 году артист анонсировал масштабный гастрольный тур, охватывающий 16 городов России. Однако концерты сопровождались многочисленными нештатными ситуациями: от нарушений регламентов безопасности до анонимных сообщений о минировании концертных площадок.

Отец блогера, Сергей Золочевский, в диалоге с журналистом Асхабом Тамаевым раскрыл некоторые детали медицинской истории сына. По его словам, в детстве Иван перенес два хирургических вмешательства на веке. Медики предупреждали о потенциальном влиянии применяемого наркоза на нейропсихическое развитие. Отец подтвердил, что после операций стали заметны некоторые поведенческие и когнитивные особенности, которые могут выражаться в легком несоответствии возрастным нормам, но категорически опроверг наличие каких-либо диагнозов, связанных с умственной отсталостью или расстройством аутистического спектра.