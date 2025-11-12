Барокко при свечах и гастроли московского театра: афиша Салехарда и Лабытнанги

Музыканты Ямальской филармонии представят программу в стиле барокко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В выходные в Салехарде и Лабытнанги 15 и 18 ноября пройдет концерт «Барокко при свечах», а театр имени Владимира Маяковского из Москвы привезет в столицу Ямала спектакль «Дикарка». Об этих и других событиях культурной жизни — в материале URA.RU.

«Барокко при свечах» в Салехарде и Лабытнанги

Оперные арии и камерная инструментальная музыка композиторов эпохи барокко прозвучат в детской школе искусств Лабытнанги 15 ноября с 18:00 до 19:00. Артисты Ямальской филармонии представят произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Георга Фридриха Генделя. Концерт пройдет при свечах, что создаст аутентичную атмосферу для восприятия музыки XVIII века.

В программе участвуют Ксения Дронова (сопрано), София Галиева (скрипка), Диана Хизяпова (фортепиано), Захар Евманенко (ударные инструменты), а также приглашенные солисты — лауреат международных конкурсов Яромир Пекарский (труба) и Данис Хайбуллин (труба).

В Салехарде концерт пройдет 18 ноября с 18:30 до 19:30 в Детской школе искусств имени Елены Образцовой. В обоих городах цена билета начинается от 500 рублей.

Гастроли театра имени Маяковского в Салехарде

Театр имени Владимира Маяковского (Москва) 15 ноября представит публике спектакль «Дикарка», который позволит зрителю погрузиться в атмосферу остроумной иронии, блестящего юмора и насыщенных эмоциональных переживаний. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит как классические драматические произведения, так и достижения современного театра.

Постановка создана на основе пьесы, написанной Александром Островским в соавторстве с Николаем Соловьевым. Несмотря на то что произведение было создано достаточно давно, оно не потеряло своей актуальности и в наши дни. В центре сюжета — универсальные темы: любовные отношения, жизнь семьи, социальное неравенство и стремление к счастью вопреки существующим в обществе ограничениям и нормам.

Спектакль начнется в 17:00 и продлится до 20:30. Цена билета начинается от 700 рублей.

Музейная программа «Выходим из квАРТиры»

В музее Шемановского 14 ноября с 18:00 до 19:00 состоится программа «Выходим из квАРТиры». Программа представляет собой синтез экскурсий и мастер-классов, связанных общей темой. Участники получают возможность всесторонне изучить тематику выставочных проектов: освоить теоретические аспекты, ощутить прилив вдохновения, а также создать собственное произведение в ходе творческого занятия. Они закрепляют и расширяют знания и впечатления, полученные во время экскурсии. Цена участия в мероприятии составит 250 рублей.

Приключения мамонтенка Любы в кукольном театре

В рамках пятого театрального сезона театр кукол «Жужа» готовит к показу премьеру. Зрители познакомятся с историей мамонтенка, который впервые покидает родной дом. В пути героя ждет встреча с песцом Хэнто — она поможет мамонтенку отыскать дорогу обратно. Спектакль затрагивает темы дружбы и преодоления жизненных испытаний, а также позволяет погрузиться в культурный колорит и узнать о природных особенностях Ямала.

Постановка ориентирована на семейный просмотр и будет интересна зрителям всех возрастов. В спектакле гармонично сочетаются классические приемы кукольного театра и инновационные сценические приемы.

Спектакль «Мамонтенок Люба — легенда Крайнего Севера» пройдет в музейно-выставочном комплексе им. И. С. Шемановского 14 ноября с 18:00 до 19:00. Цена билета начинается от 600 рублей.

Мастер-класс по косторезному искусству в Лабытнанги