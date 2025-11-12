Масштабный квиз с призами пройдет в Ноябрьске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предстоящие выходные в ямальских городах предложят насыщенную программу для ценителей интеллектуальных развлечений, спорта и искусства. Ноябрьск станет площадкой для масштабного квиза, турниров по единоборствам и премьерного спектакля, а Муравленко — для мероприятий, посвященных толерантности и танцевального шоу. Самые интересные события — в афише URA.RU.

15 ноября, суббота

КВИЗ «Телеигры»

Пятнадцатого ноября в караоке-баре «Muzica paradis» в Ноябрьске пройдет масштабный квиз в формате популярных телешоу. Участников ждут восемь туров по мотивам «Кто хочет стать миллионером», «Где логика?», «Угадай мелодию» и других культовых программ. Командам предстоит проявить гибкость ума и эрудицию в разнообразных интеллектуальных битвах. Начало в 18:00, Стоимость участия 600 рублей с человека.

Спортивные турниры в Ноябрьске

Пятнадцатого ноября в спортивной школе «Олимпиец» пройдут сразу два значимых события: городской турнир по самбо, посвященный Всероссийскому дню самбо, и соревнования по греко-римской борьбе. Юные спортсмены продемонстрируют технику, силу и волю к победе. Начало турниров в 10:00, вход для зрителей свободный.

Ноябрьские самбисты поборются за победу в турнире ко Дню самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первенство по брейкингу

В субботу, пятнадцатого ноября, в арт-резиденции «Миксер» состоится городское первенство по брейкингу. Участники в возрасте от 7 до 15 лет сойдутся в танцевальных баттлах, демонстрируя пластику, акробатику и чувство ритма. Начало в 10:00, вход свободный.

Фестиваль креативных индустрий в Ноябрьске

Пятнадцатого ноября в арт-резиденции «Миксер» пройдет масштабный фестиваль креативных индустрий. Гостей ждут лекции, мастер-классы по кастомизации одежды и молекулярной кухне, арт-ярмарка, выставка фотографов, работа с нейросетями и выступления творческих коллективов. Начало в 16:00, вход свободный.

Спектакль «Последнее желание»

Пятнадцатого ноября в ГДКиК «Русь» Ноябрьский городской театр представит спектакль по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Это глубокая психологическая драма о жизни двух женщин, матери и дочери, чьи судьбы меняются с появлением незнакомца. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 рублей.

Спектакль „Последнее желание“ Ноябрьского театра покажут в премьер-зале „Руси“ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Акция «Мир добра»

Пятнадцатого ноября в Центральной библиотеке Муравленко пройдет акция, приуроченная к Международному дню толерантности. Участников ждет тематическая беседа, обзор книжной выставки и вручение информационных буклетов. Начало в 10:00, вход свободный.

Концерт «Танцующий город» в Муравленко

Пятнадцатого и шестнадцатого ноября в центре «Сибирь» пройдет яркое танцевальное представление, сочетающее народные традиции и современную хореографию. Зрители увидят хороводы, лирические миниатюры и массовые постановки в колоритных костюмах. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 480 рублей.

16 ноября, воскресенье

Программа «Музейный АРТ» в Ноябрьске

Шестнадцатого ноября в Музейном центре Ноябрьска пройдут творческие мастер-классы. Участники освоят работу с глиной, создадут сувениры из стекла, познакомятся с печатной графикой и техникой офорта. Начало в 11:30, стоимость участия — 600 рублей.

Квест-экскурсия «В темноте»

Квест-экскурсия «В темноте» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, шестнадцатого ноября, в библиотечном комплексе «Интеллект-центр» пройдет ночная квест-экскурсия. Участники с фонариками будут выполнять интеллектуальные и творческие задания в закрытой библиотеке. Начало в 19:00, стоимость — от 664 рубля.









Программа «Литературный олимп»

Шестнадцатого ноября в библиотечно-досуговом центре «Семья» состоится встреча, посвященная писателям-юбилярам. Участники узнают интересные факты о Пушкине, Гоголе, Ахматовой, примут участие в викторинах и конкурсах. Начало в 15:00, стоимость — от 420 рублей.

Интерактивный час «Толерантность и добро» в Муравленко