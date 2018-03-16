В водительских правах предлагают указывать согласие на посмертное донорство

В водительские права предлагают вносить отметку о согласии или отказе их владельца на посмертное донорство. С такой инициативой выступили Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Здоровье» — предложение уже направлено в Минздрав России.
Министерство здравоохранения завершило работу над новым законопроектом, регулирующим донорство и трансплантацию в России, отмечает портал RT. Он также предполагает создание Федерального регистра доноров органов, и представители ОНФ предлагают наполнять его в том числе с помощью соответствующих отметок в водительских удостоверениях россиян. Они считают, что благодаря этому количество доноров возрастет, что особенно актуально в нынешней ситуации. В Минздраве ранее отмечали, что пациенты ежегодно нуждаются в 10 тысячах органов для пересадки, а проводится таких операций только 1,5 тысячи. Сейчас пересадка донорских органов регламентируется в России законом «О трансплантации органов и (или) тканей человека», который был принят еще в 1992 году, и федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан», отмечает телеканал 360.
Эксперты оценили инициативу ОНФ по-разному. Так, главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье рассказал, что включение отметки о согласии или несогласии на посмертное донорство широко применяется в мире. Положительно отнесся к этой идее и директор Фонда доноров Дмитрий Кацуба — он назвал отсутствие официального согласия одной из главных проблем трансплантологии в России. Однако некоторые эксперты отмечают, что это нововведение может нести и опасность — в виде злоупотреблений врачей. «Нужно обязательно общество защитить от необоснованного изъятия органов. Есть большое опасение, что врач будет ждать, пока человек умрёт, чтобы использовать его органы», — обозначил свою позицию вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.