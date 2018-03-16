Льдины лопались под ногами рыбаков
Рыбаки в Иркутской области чуть не утонули из-за землятресения. За считанные секунды лед озера Байкал потрескался прямо под ногами любителей зимней рыбалки.
На видео, снятом рыбаками, равнина озера начинает трескаться и подниматься волной, огромные глыбы льда отделяются друг от друга и надвигаются цунами. Автор видео успевает за несколько секунд много раз отодвинуть свои вещи, которые постоянно рискуют уйти под лед. Шокированный рыбак со словами «вот это капец» остается посреди дрейфующих льдин.
Как сообщают в Байкальской геофизической службе, 16 марта днем в Иркутской области произошло землетрясение. Интенсивность толчков составила 4-5 баллов. Жертв и разрушений зафиксировано не было.
Интенсивность толчков 4-5 баллов — частое явление на Байкале