Европа дошла до безумия, ключевая задача народной дипломатии — предотвратить глобальную войну и вернуть международные отношения в состояние здравого смысла. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Международного форума сотрудничества.

«Наша задача сегодня — всем вместе сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза, посмотрите, что они делают. Давайте утроим, а, может быть, удесятерим наши усилия...» — передает слова Захаровой ТАСС.

В ходе выступления дипломат отметила, что именно сейчас, когда, по ее мнению, европейские государства усиливают конфронтацию и разжигают вражду среди людей, роль народных дипломатов приобретает особое значение. По словам Захаровой, задача народной дипломатии — не только обмен мнениями и культурным опытом, но и работа на конкретный результат: обеспечение мира и предотвращение крушения гуманитарных и этических устоев.

