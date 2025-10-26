Захарова заявила, что Европа дошла до безумия
Захарова заявила, что страны Европы погрузились в пучины безумия
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Европа дошла до безумия, ключевая задача народной дипломатии — предотвратить глобальную войну и вернуть международные отношения в состояние здравого смысла. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на пленарном заседании Международного форума сотрудничества.
«Наша задача сегодня — всем вместе сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза, посмотрите, что они делают. Давайте утроим, а, может быть, удесятерим наши усилия...» — передает слова Захаровой ТАСС.
В ходе выступления дипломат отметила, что именно сейчас, когда, по ее мнению, европейские государства усиливают конфронтацию и разжигают вражду среди людей, роль народных дипломатов приобретает особое значение. По словам Захаровой, задача народной дипломатии — не только обмен мнениями и культурным опытом, но и работа на конкретный результат: обеспечение мира и предотвращение крушения гуманитарных и этических устоев.
Международный форум сотрудничества начал работу 26 октября в Москве, на территории Национального центра «Россия». Мероприятие стало центральным элементом программы, приуроченной к 100-летней годовщине основания института народной дипломатии. В форуме принимают участие свыше двух тысяч представителей из России и зарубежья, включая делегатов из более чем 60 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
