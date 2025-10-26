Самолеты в России будут летать по новому графику
Авиаперевозчики России обновили маршрутную сеть на осенне-зимний сезон
Фото: Роман Наумов © URA.RU
С 27 октября российские авиаперевозчики переходят на новое осенне-зимнее расписание и обновленную маршрутную сеть. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
«Сегодня ночью гражданская авиация перешла на осенне-зимнее расписание (навигацию) полетов — оно будет действовать до последней субботы марта 2026 года», — говорится telegram-канале Росавиации. Там пояснили, что авиакомпании провели дополнительную подготовку парка воздушных судов и инфраструктуры для надежной эксплуатации в зимних условиях.
По данным ведомства, перевозчики разработали расширенную маршрутную сеть. В зимний период появятся дополнительные внутренние рейсы, среди которых увеличится число перелетов на популярных направлениях. В частности, авиагруппа «Аэрофлот» расширит географию своих рейсов на зимние курорты России, а также запустит программу полетов на Дальний Восток, которая затронет 12 городов. S7 Airlines повысит частоту рейсов из Москвы в Новокузнецк и Краснодар, из Новосибирска — в Иркутск, Казань, Уфу и Нерюнгри, а из Владивостока — в Южно-Сахалинск.
Расширится и выбор международных направлений. Ожидается запуск новых рейсов в Саудовскую Аравию из Краснодара и Минеральных Вод, а также увеличение числа рейсов из России в Китай и Узбекистан. По информации Росавиации, топ-5 стран по количеству международных маршрутов российских авиакомпаний в сезоне 2025-2026 годов заняли: Узбекистан (47 маршрутов), Таиланд (39), Турция (38), Египет и Китай (по 30), Казахстан (26).
