Генпрокуратура требует отобрать у экс-мэра Сочи Копайгородского 77 объектов недвижимости
Стоимость 77 объектов недвижимости у экс-мэра Сочи составляет 1,6 млрд рублей
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Генпрокуратура России требует отобрать 77 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его родственникам, а также связанным с ними компаниям и физическим лицам. . Об этом пишет «Коммерсант».
«В случае же с господином Копайгородским надзор просит изъять в казну 77 объектов недвижимости стоимостью 1,6 млрд рублей, оформленных на ответчиков, главным образом на жену экс-мэра, и расположенные в Краснодаре, Ленинградской области, а также в Геленджике, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве», — сказано в сообщении. Отмечается, что арест наложен в целях обеспечения иска о взыскании имущества в пользу государства, а также предотвращения возможного отчуждения активов.
В состав арестованных активов входят складские комплексы, земельные участки, машино-места, десять автомобилей (среди них Porsche 911 и Lada Niva), а также 14 квартир в разных городах: девять — в центре Сочи, две — в Геленджике, одна — в Санкт-Петербурге у Эрмитажа, две — в элитных жилых комплексах Москвы. Помимо самого Копайгородского, среди ответчиков названы его супруга Янина, мать Галина, юрист Полина Чернышенко, благотворительный фонд «Мир детства» и еще четыре коммерческие фирмы.
Защита экс-чиновника утверждает, что все объекты недвижимости и денежные средства имеют законное происхождение и подтверждены документами. Адвокат Елизавета Меткина пояснила, что среди арестованного имущества находится единственное жилье, где проживают дети семьи, а также указала на избыточность обеспечительных мер судом. По словам Меткиной, будет представлен отзыв на иск и дополнительные доказательства легальности приобретения имущества.
Алексей и Янина Копайгородские находятся под арестом с сентября 2024 года по обвинению в присвоении муниципальных земель и получении многомиллионных взяток от застройщиков. По версии следствия, средства и дорогое имущество были получены ими в качестве незаконного вознаграждения за содействие строительным компаниям в Сочи и Краснодарском крае.
