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16 марта 2018
20:38  16 марта 2018 0

Имущество родителей Жанны Фриске пустят с молотка

На лечение певицы от рака собрали почти 70 млн рублейФото: группа «Жанна Фриске» во «ВКонтакте»

Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлено на торги по иску «Русфонда». Решение принято Истринским городским судом Московской области.

«Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома», — цитирует представителя «Русфонда» ТАСС. Взысканное имущество оценят приставы, после чего оно будет выставлено на торги.

В прошлом году судом в пользу «Русфонда» с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Деньги потратят на лечение онкобольных детей. Тем жертвователям, которые будут против, деньги вернут. Напомним, что певица скончалась от рака в июне 2015 года. «Русфонд» собрал на лечение Фриске в рекордно короткие сроки более 69 млн рублей.

Ольга Кулакова
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