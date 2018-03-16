Имущество родителей Жанны Фриске пустят с молотка

Имущество родителей певицы Жанны Фриске будет выставлено на торги по иску «Русфонда». Решение принято Истринским городским судом Московской области.
«Суд удовлетворил наши исковые требования о взыскании принадлежащей супругам Фриске доли земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома», — цитирует представителя «Русфонда» ТАСС. Взысканное имущество оценят приставы, после чего оно будет выставлено на торги.
В прошлом году судом в пользу «Русфонда» с семьи певицы было взыскано 21,6 миллиона рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Деньги потратят на лечение онкобольных детей. Тем жертвователям, которые будут против, деньги вернут. Напомним, что певица скончалась от рака в июне 2015 года. «Русфонд» собрал на лечение Фриске в рекордно короткие сроки более 69 млн рублей.