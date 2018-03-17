00:31 17 марта 2018 0

Петр Порошенко повторил слова британского министра обороны Фото: пресс-служба президента Украины

Вслед за министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном президент Украины Петр Порошенко потребовал от России «заткнуться». Свое послание он опубликовал на своих страницах в социальных сетях.

«„Химическая атака“ Кремля в Великобритании — не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэйвина Уильямсона: „Заткнуться и убраться восвояси“», — написал Порошенко в Twitter и Facebook.

Реакция не заставила себя долго ждать. Пользователи Сети, причем как украинские, так и российские, обрушились с критикой на главу государства: «Вот, верно говорят, когда собачонка мелка, она тявкает только в присутствии хозяина. Отрицайте теперь, что ваши хозяева, пан Порошенко, не с Запада. Отпишитесь, когда вам косточку бросят за службу», «То есть до Британцев вы этого сказать не могли?», «Комментарий, достойный президента, как же», «И этот *** [не самый умный человек] наш президент?!».

Ранее, напомним, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться», отметив, что Лондон будет следить за реакцией Москвы на высылку 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства. Такое решение было принято из-за того, что британское правительство увидело «российский след» в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.