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15 марта 2018
Главные новости Москвы
17:55  15 марта 2018 0

Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться»

Гэвин Уильямсон не стеснялся в выраженияхФОТО: Zuma\TASS
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон будет внимательно следить за реакцией Москвы на высылку российских дипломатов. По мнению Уильямсона, России необходимо «заткнуться».

«Это совершенно жестокий акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться. Мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали», — цитирует Уильямсона РИА «Новости».

Решение о высылке 23 российских дипломатов было принято руководством Великобритании после того, как Лондон увидел «российский след» в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Виктора Скрипаля. Инцидент стал поводом для экстренного заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке, на котором официальный представитель Соединенного королевства Джонатан Аллен обвинил Россию в использовании запрещенного химического оружия. В ответ на это представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что обвинения не имеют под собой никаких доказательств и строятся исключительно на предположениях.

Сергей Макеев
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