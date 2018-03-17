В Минобороны раскрыли подробности госпрограммы вооружений

01:35 17 марта 2018 0

Инфраструктура воинских частей будет готова обслуживанию новых видов техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра обороны России Татьяна Швецова раскрыла детали госпрограммы вооружений на 2018—2027 годы. Несмотря на планы по разработке новых образцов техники и принятие их на вооружение, расходы на оборону не увеличатся.

«Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018—2027 годы и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет», — констатировала Швецова в интервью «Газете.Ru».

При этом, по словам собеседника издания, новая программа построена так, что затраты на разработку нового вооружения, серийное производство и поставка в войска синхронизированы. Другими словами, к моменту к моменту поступления нового оружия в части инфраструктура для его хранения и обслуживания уже будут готовы.

Ранее, как напоминает РИА «Новости», сообщалось, что 2018 год станет первым в программе вооружений на ближайшие десять лет. Ее объем составит 19 триллионов рублей.