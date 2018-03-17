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17 марта 2018
16 марта 2018
01:35  17 марта 2018 0

В Минобороны раскрыли подробности госпрограммы вооружений

Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, танк, репетиция, армия россии, т-34, тяжелое вооружение
Инфраструктура воинских частей будет готова обслуживанию новых видов техникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра обороны России Татьяна Швецова раскрыла детали госпрограммы вооружений на 2018—2027 годы. Несмотря на планы по разработке новых образцов техники и принятие их на вооружение, расходы на оборону не увеличатся.

«Уже утверждена новая государственная программа перевооружения на 2018—2027 годы и в ней мы также тщательно все спланировали, поэтому увеличения расходов на оборону не произойдет», — констатировала Швецова в интервью «Газете.Ru».

При этом, по словам собеседника издания, новая программа построена так, что затраты на разработку нового вооружения, серийное производство и поставка в войска синхронизированы. Другими словами, к моменту к моменту поступления нового оружия в части инфраструктура для его хранения и обслуживания уже будут готовы.

Ранее, как напоминает РИА «Новости», сообщалось, что 2018 год станет первым в программе вооружений на ближайшие десять лет. Ее объем составит 19 триллионов рублей.

Сергей Демин
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