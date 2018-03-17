Россия ответила Киеву на желание сорвать выборы

Российская сторона ответила на идею украинских властей не пускать граждан РФ в посольство в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове 18 марта. И если в Москве такая инициатива подверглась критике, то посольство России в Киеве намерено проигнорировать это решение и все же провести избирательную кампанию.
Комментируя заявление глава МВД Украины Арсена Авакова о намерении не пускать россиян на выборы, МИД заявил, что украинское руководство таким образом пытается «отыграться» на простых людях. Кроме того, в ведомстве вспомнили призывы Киева не признавать легитимность предстоящего голосования, подчеркнув, что Россия не нуждается в признании выборов «киевским режимом».
Такую политику в министерстве также назвали «открытым вмешательством в сугубо внутренние дела РФ», которые ведут лишь к росту напряженности на фоне и без того сложных отношений между странами, пишет РИА «Новости».
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, в свою очередь, назвала намерения сорвать голосование «вопиющим нарушением международных обязательств», причем и международного права, и прав граждан России. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что слова Авакова — своеобразное толкование понятия «демократия», выразив надежду, что в ООН, Совете Европы и дадут оценку действиям Киева.
Российское посольство так же возмущено планами МВД страны. Диппредставительство уже направило в украинский МИД требование обеспечить возможность беспрепятственно выполнять функции по организации голосования, а также заявило, что примет все необходимое, чтобы обеспечить работу избирательных участков 18 марта.