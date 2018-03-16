21:50 16 марта 2018 0

Брод считает, что Россия должна ответить Украине на международных площадках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиянам закроют доступ в посольство России в Киеве и консульства в Харькове, Одессе и Львове в день выборов президента России 18 марта. Член совета при президенте по правам человека Александр Брод отметил в беседе с «URA.RU», что эта ситуация не является неожиданностью, и ею Украина навредила только сама себе.

Доступ в российские представительства будут иметь только лица с дипломатическим статусом, говорится в заявлении украинского ведомства. Такая инициатива Украины явно противоречит международному праву, но она была прогнозируема, отмечает Александр Брод. «В начале избирательной кампании председатель ЦИК Элла Памфилова предвидела эту ситуацию и предлагала лицам, имеющим российское гражданство и находящимся на территории Украины, заранее озаботиться голосованием на территории приграничных российских областей. Недавно я был на территории Ростовской области — я знаю, что десятки граждан из Донецкой и Луганской областей так и сделали и будут голосовать на территории российского региона», — рассказал Брод.

Сама ситуация с запретом россиянам голосовать на Украине, по словам эксперта, не укладывается ни в какие рамки и едва ли что-то подобное имело место в других странах. «Это вопиющее беззаконие, попрание всех норм международного права. Трудно даже найти аналогичные примеры — какая бы еще страна препятствовала волеизъявлению россиян. Россия всегда создавала условия для украинских граждан, обеспечивала им здесь возможность участвовать в выборах», — сказал член СПЧ. Александр Брод считает, что сейчас Россия должна выступить по этому поводу на международных площадках — в ООН, Совете Европы и ОБСЕ. Он также рассказал о планах обратиться от ассоциации «Гражданский контроль» к верховному комиссару по правам человека при Совете Европы и в ведущие международные правозащитные организации — Human Rights Watch и Amnesty International. «Я думаю, они навредили сами себе и еще раз показали здравым людям, международному сообществу, что это откровенная шайка, которой плевать на закон, на гуманизм. Ситуация саморазоблачительная для Украины», — заключил эксперт.

В ЦИК РФ также отреагировали на планы Киева. По словам секретаря ведомства Майи Гришиной, такое решение является вопиющим нарушением международных обязательств и прав российских граждан, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, президентские выборы состоятся 18 марта, на высший пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).