Создатель яда, которым отравили Скрипаля, рассказал об антидоте

10:03 17 марта 2018 0

Однако противоядию не под силу вылечить человека полностью Фото: depositphotos.com © URA.RU

Вил Мирзаянов, создавший вещество нервно-паралитического действия «Новичок», рассказал об антидоте к яду. По его словам, первой помощью для пострадавших должны стать такие препараты, как атропин и афин.

«Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Но! Они не вылечивают человека», — цитирует «Коммерсантъ» слова Мирзаянова. Ранее стало известно, что именно этим веществом был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Между тем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса «Новичок», пишет RT. В связи с отравление Скрипаля и его дочери Европейский союз подготовит «ясное послание», заявил председатель Евросовета Дональд Туск, напоминает «Русская планета».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сделал сенсационное заявление во время экстренного заседания Совбеза ООН. Постпред заявил, что у неких не названных специалистов есть основания полагать, что химическая формула вещества, которое якобы использовалось при отравлении Скрипаля, имеется в распоряжении самой Великобритании, пишет Nation news.