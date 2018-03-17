{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин готовится к первой командировке после выборов. Зюганов передумал уходить. В свердловским чиновникам задержали з/п
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 марта 2018
16 марта 2018
10:03  17 марта 2018 0

Создатель яда, которым отравили Скрипаля, рассказал об антидоте

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Однако противоядию не под силу вылечить человека полностьюФото: depositphotos.com © URA.RU

Вил Мирзаянов, создавший вещество нервно-паралитического действия «Новичок», рассказал об антидоте к яду. По его словам, первой помощью для пострадавших должны стать такие препараты, как атропин и афин.

«Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Но! Они не вылечивают человека», — цитирует «Коммерсантъ» слова Мирзаянова. Ранее стало известно, что именно этим веществом был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Между тем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса «Новичок», пишет RT. В связи с отравление Скрипаля и его дочери Европейский союз подготовит «ясное послание», заявил председатель Евросовета Дональд Туск, напоминает «Русская планета».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя сделал сенсационное заявление во время экстренного заседания Совбеза ООН. Постпред заявил, что у неких не названных специалистов есть основания полагать, что химическая формула вещества, которое якобы использовалось при отравлении Скрипаля, имеется в распоряжении самой Великобритании, пишет Nation news.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров