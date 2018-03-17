Дуэт представил новый клип под названием «Рюкзак супердеда»
Дуэт «Боня и Кузьмич» представил новый клип под названием «Рюкзак супердеда». В нем Кузьмич надевает костюм супергероя и летит над Пермью, чтобы спасти Боню, которую непонятно куда везут похитители.
По сценарию Боню схватили неизвестные, связали, привязали к санкам и увезли. Она звонит Кузьмичу, рассказывает, что с ней произошло, и просит о помощи. Тот взлетает над городом при помощи специального «рюкзака супердеда» и спасает ее.
В ролике можно увидеть все самые красивые места Перми. А заканчивается мини-история дуэта у арт-объекта «Счастье не за горами».