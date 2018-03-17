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17 марта 2018
22:03  17 марта 2018 0

«Президент-ревизорро». Летучая позвала россиян на выборы шуточным роликом. ВИДЕО

Церемония вручения Народной премии Е1.RU. Екатеринбург, летучая елена
Летучая признает, что стала заложником своего образаФото: Дарья Попова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Телеведущая Елена Летучая опубликовала на своей странице в Instagram юмористическое видео о президентских выборах в России. В ролике звезда посещает избирательный участок для голосования.

Сюжет зарисовки строится на телевизионном образе Летучей: охранник и члены избирательной комиссии были уверены, что телеведущая пришла к ним в профессиональном качестве — с проверкой. Они сразу же бросились демонстрировать свои документы и лицензии на деятельность. При этом Летучая пришла на участок только для того, чтобы проголосовать.

В подписи к посту телеведущая отметила, что «образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне, где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня». Кроме того, звезда призналась, что день выборов проведет в Испании, из-за чего ей пришлось проголосовать досрочно. О своем выборе она пообещала рассказать после окончания дня тишины.

Фанаты Летучей по достоинству оценили ролик о выборах президента. «Самоиронично и здорово!», «Президент-ревизорро», «Клёвый ролик!», — пишут восторженные пользователи в комментариях к видео.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Олег Теплоухов
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