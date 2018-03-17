Телеведущая Елена Летучая отправилась в Испанию, чтобы местные специалисты разработали для нее индивидуальную программу, которая поможет сбросить лишние килограммы.
Летучая призналась, что за зиму набрала лишний вес. «При росте 176,5 мой вес сегодня 60,4, а мне комфортно быть 57-58 килограммов», — написала звезда на своей странице в Instagram. Сейчас она намерена избавиться от лишних килограммов в роскошном оздоровительном центре на побережье Коста-Бланка. Клиника, в которую обратилась Летучая, не из дешевых. Средняя стоимость программы очищения и омоложения организма составляет от трех до пяти тысяч евро.
Некоторые подписчики Летучей выразили сомнение в том, что звезда сказала правду о своем весе: «Какие у вас 60 кг при росте 176? Ложь! Я при росте 177 см вешу 66 и выгляжу стройнее». Но большинство поклонников поддержали Елену и пожелали ей хорошего отдыха и восстановления.