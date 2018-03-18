Чукотское село показало 100-процентную явку на выборах

07:31 18 марта 2018 0

Все население поселка проголосовало к 12.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Чукотке в селе Краснено Анадырского муниципального района зафиксирована 100-процентная явка на выборы президента России. К 12.00 по местному времени проголосовали все 40 человек, живущие в населенном пункте.

Еще несколько населенных пунктов региона приближаются к этой отметке: Хатырка — 93,07%, Нутэпельмен — 92,96%, Нешкан — 92,86%. В селах Ламутское и Чуванское проголосовало к полудню 82,14% и 73,74% соответственно, передает ИА «Чукотка» слова секретаря окружной избирательной комиссии Елены Горбуновой. По данным избирательной комиссии региона, в целом к 12.00 по местному времени проголосовало 15798 человек, что составляет 47,29% от общего списка избирателей.

Отмечается, что среди населенных пунктов полуострова наибольшую активность в голосовании проявляет поселок Эгвекинот — явка здесь составила 67,29%. В Чукотском муниципальном районе проголосовали 62,21% граждан, а в Билибинском муниципальном районе — 46,81%.