Свердловчане проявляют активность в выборе президента: полуденная явка составила 25,96%

Явка на выборах президента в Свердловской области в 12.00 местного времени достигла 25,96%. Об этом сообщает сайт областного избиркома.
Как говорят эксперты, анализируя данные прошлых лет, по показателям полуденной явки можно вычислить предварительную итоговую. Шесть лет назад конечная явка составляла 58,79%, что в 3,28 раза больше полуденной. Роскомнадзор запрещает давать прогнозы по явке, однако наши читатели в поисках информации смогут сами умножить эти данные.
Пока можно говорить о том, что активность свердловчан на нынешних президентских выборах выше, чем в марте 2012 года — тогда свои голоса за кандидатов к 12.00 отдали 17,88% избирателей.
К этому часу в Свердловской области проголосовали 861 372 человека. Самая высокая явка сохраняется на отдаленных территориях — это Пелым — 49,19%, Таборы — 45,87%, Гари — 44,41%.
Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).