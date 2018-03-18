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Главные новости Свердловской области
13:02  18 марта 2018 0

Свердловчане проявляют активность в выборе президента: полуденная явка составила 25,96%

ВЫБОРЫ 2018. День голосования в Челябинске, кабинка для голосования, избирательный участок, выборы 2018
В России выбирают президентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Явка на выборах президента в Свердловской области в 12.00 местного времени достигла 25,96%. Об этом сообщает сайт областного избиркома.

Как говорят эксперты, анализируя данные прошлых лет, по показателям полуденной явки можно вычислить предварительную итоговую. Шесть лет назад конечная явка составляла 58,79%, что в 3,28 раза больше полуденной. Роскомнадзор запрещает давать прогнозы по явке, однако наши читатели в поисках информации смогут сами умножить эти данные.

Пока можно говорить о том, что активность свердловчан на нынешних президентских выборах выше, чем в марте 2012 года — тогда свои голоса за кандидатов к 12.00 отдали 17,88% избирателей.

К этому часу в Свердловской области проголосовали 861 372 человека. Самая высокая явка сохраняется на отдаленных территориях — это Пелым — 49,19%, Таборы — 45,87%, Гари — 44,41%.

Выборы президента России стартовали утром 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Наталья Володина
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