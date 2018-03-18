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Главные новости Курганской области
13:51  18 марта 2018 0

Зауральцы борются с явкой на выборах президента шестилетней давности

Выборы Президента России. Сургут, выборы президента, голосование, 18 марта, выборы 2018, избирательный участок
В регионе может быть рекордная явкаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Курганской области по данным на 12.00 проголосовали более 211 тысяч избирателей. Явка составила 30,18%, что выше, чем на предыдущих выборах президента страны, передает корреспондент «URA.RU» из пресс-центра регионального избиркома.

Роскомнадзор запрещает публиковать прогнозы по итоговой явке на президентских выборах, но наши читатели могут сделать это самостоятельно. Для этого можно вспомнить, что на президентских выборах в 2012 году к полудню проголосовало 27,1% зауральцев. А всего по итогам выборов на участки пришло 64,15% избирателей. То есть в полдень проголосовало в 2,36 раза меньше жителей, чем в целом. Если тенденция сохранится, то и нынешнюю полуденную явку можно умножить на коэффициент 2,36. Это позволит читателям самим спрогнозировать итоговую явку на президентских выборах.

Добавим, по данным территориальных избирательных комиссий Кургана на 12:00, явка избирателей в областном центре составила 21,79%.

Выборы президента РФ стартовали 18 марта 2018 года. За президентский пост в РФ борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Анна Бояркина
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