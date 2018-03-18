18:35 18 марта 2018 0

Участок №77 в Буланаше отметился скандалом Фото: nashvybor2018.ru

В Свердловской области — первый вопиющий случай нарушения прав избирателя на выборах президента России. Жительница поселка Буланаш Артемовского городского округа, пришедшая 18 марта на избирательный участок №77, обнаружила, что в журнале напротив ее фамилии записаны чужие данные, включая подпись. Возмутившись, она повздорила с представителями избиркома и покинула участок.

Как рассказали «URA.RU» в облизбиркоме, на место выехала председатель Артемовской ТИК Ирина Ланцева, которая зафиксировала факт нарушения. «Действительно были ошибочно расписаны данные избирателя. Этот недочет незамедлительно был устранен, а избирательнице было предложено прийти и проголосовать второй раз. Она согласилась сделать это после того, как сделает все домашние дела. На 17:50 жительница уже появилась на участке и проголосовала в обычном режиме. Тем не менее, недочет в работе имел место, но не по злому умыслу — это чисто техническая ошибка. УИКу будет вменено невнимательное отношение к исполнению служебных обязанностей», — объяснил «URA.RU» пресс-секретарь свердловского Облизбиркома Дмитрий Ветошкин.

По данным Центризбиркома России, избирательные участки Свердловской области к 15.00 посетили 46,68% жителей региона. До сих пор ни о каких серьезных нарушениях ни правоохранительные органы, ни наблюдатели не сообщали.