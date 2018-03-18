{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Фейковые нарушения на выборах — меняем на легендарный приз! КОНКУРС «URA.RU»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,49
Динамика за 2 недели
Евро 70,81
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 марта 2018
17 марта 2018
16 марта 2018
Главные новости Свердловской области
18:35  18 марта 2018 0

Свердловчанка пожаловалась на украденный у нее голос. Облизбирком признал нарушение

Участок №77 в Буланаше отметился скандаломФото: nashvybor2018.ru
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В Свердловской области — первый вопиющий случай нарушения прав избирателя на выборах президента России. Жительница поселка Буланаш Артемовского городского округа, пришедшая 18 марта на избирательный участок №77, обнаружила, что в журнале напротив ее фамилии записаны чужие данные, включая подпись. Возмутившись, она повздорила с представителями избиркома и покинула участок.

Как рассказали «URA.RU» в облизбиркоме, на место выехала председатель Артемовской ТИК Ирина Ланцева, которая зафиксировала факт нарушения. «Действительно были ошибочно расписаны данные избирателя. Этот недочет незамедлительно был устранен, а избирательнице было предложено прийти и проголосовать второй раз. Она согласилась сделать это после того, как сделает все домашние дела. На 17:50 жительница уже появилась на участке и проголосовала в обычном режиме. Тем не менее, недочет в работе имел место, но не по злому умыслу — это чисто техническая ошибка. УИКу будет вменено невнимательное отношение к исполнению служебных обязанностей», — объяснил «URA.RU» пресс-секретарь свердловского Облизбиркома Дмитрий Ветошкин.

По данным Центризбиркома России, избирательные участки Свердловской области к 15.00 посетили 46,68% жителей региона. До сих пор ни о каких серьезных нарушениях ни правоохранительные органы, ни наблюдатели не сообщали.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров